எடப்பாடி அண்ணன் பேர்ல எழுதுங்க! திணறிப் போன மதுரவாயல்! இதுதான் ‘அந்த’ திட்டமா? செம்ம ப்ளான் போங்க!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக அடுத்த பொதுக்குழு ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது இருந்தே மதுரவாயில் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஹோட்டல் அறைகள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, 100% எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகளை தீவிரமாக செய்து வருகின்றனர் அதிமுகவினர்.

ஜூன் 13 ஆம் தேதியை அவ்வளவு சீக்கிரமாக யாரும் மறந்துவிட முடியாது. வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு சொந்த கட்சியினராலேயே அவனமானப்படுத்தப்பட்டார் ஒற்றைத் தலைமையை எதிர்த்த கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

பின்னர் பொதுக்குழுவில் அதிமுக அவைத்தலைவராக தமிழ்மகன் உசேன் தேர்வு செய்யப்படுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்த நிலையில், மேடையில் இருந்த இடைமறித்து பேசிய சி.வி.சண்முகம் அனைத்து தீர்மானங்களையும் நிராகரிக்க கோரிக்கை வைத்தார்.

English summary

With the AIADMK announcing its next general body meeting on July 11, hotel rooms in Maduravayal and its environs have already been booked and the AIADMK is actively making grand arrangements to focus on 100% Edappadi Palanisamy.