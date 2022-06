அதிமுக சதுரங்கம்! எடப்பாடி வைத்த “செக்”..! வெலவெலத்துப் போன ஓபிஎஸ்! முன்னால் இருக்கும் ஒரே வாய்ப்பு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிரான ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் நெருக்கடி கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம், சொந்த கட்சியினராலேயே தற்போது கட்சியிலிருந்து ஓரம் கட்டப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது அவர் முன் இருக்கும் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

ஜூன் 23ஆம் தேதி அதிமுக தொண்டர்கள் யாரும் இந்த நாளை அவ்வளவு சீக்கிரம் மறந்துவிட முடியாது என்பதுபோல பரபரப்புகள் விறுவிறுப்புகளுக்கு பஞ்சமில்லாமல் 10 நாட்களுக்கும் மேலாக தொடர்ந்த அரசியல் நாடகம் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறைவடைந்துள்ளது.

ஒற்றைத் தலைமை கோரிக்கை தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்குள் எழுந்த மோதல், அதிரடி பேட்டிகள், அறிக்கைகள், பேச்சுவார்த்தைகள், காவல்துறை, நீதிமன்ற வாதங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் விஸ்வரூபம் எடுத்தது.

English summary

O Panneerselvam, who is expected to lead the crisis in the single leadership affair against Edappadi Palanisamy, can now look at what is the only chance he has before him as he is currently sidelined from the party by his own party.