"ஒற்றை தலைமை”.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பெருகும் ஆதரவு? தனியே மீட்டிங் போட்ட ஓபிஎஸ்! பரபர அதிமுக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கட்சியில் ஒற்றை தலைமையை ஏற்படுத்த அதிமுகவில் முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கட்சியில் ஆதரவு அதிகம் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தனியே ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் வருகிற 23-ந்தேதி சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற உள்ளது. இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்க சுமார் 2900 உறுப்பினர்களுக்கு அழைப்பு அனுப்பப்பட்டு உள்ளது.

வழக்கமாக பிற அணிகளின் மாவட்ட செயலாளர்கள், துணை நிர்வாகிகளை சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்குமாறு பொதுக்குழுவுக்கு அழைப்பு அனுப்பப்படுவது வழக்கம். ஆனால் இந்த பொதுக்குழுவில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கு அழைப்பு அனுப்பப்படவில்லை.

English summary

It has been reported that the AIADMK has decided to form a single leadership in the party and that there is a lot of support in the party for Edappadi Palanisamy. now O. Panneer Selvam is in private consultation with his supporters.