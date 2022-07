மதுரை -ராம்நாடு..தயாரான ரூட் மேப்! தர்மயுத்தத்தின் அப்டேட்! நீதிகேட்டு புரட்சி பயணம்! பரபர மீட்டிங்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் பொதுக்குழு, நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணையம் என எதுவுமே கைகொடுக்காவிட்டால், கடைசி அஸ்திரமாய் மதுரையில் தொடங்கி தனக்கு அதிக ஆதரவுள்ள மாவட்டங்களில் புரட்சி பயணம் மேற்கொள்ள ஓபிஎஸ் தரப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாக இதற்கான ஆலோசனை இன்றே தொடங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அண்மையில் நடந்து முடிந்த தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வி அடைந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, அதிமுகவுக்கு ஒற்றைத் தலைமை வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை கட்சி நிர்வாகிகள் சிலர் முன்வைத்தனர்.

குறிப்பாக சிகலாவை அதிமுகவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் சில கட்சி நிர்வாகிகள் குரல் கொடுத்தனர். இதையடுத்து அவர்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் சசிகலா தரப்பு தீவிரமாக காய்களை நகர்த்தி வருகிறது.

English summary

It has been reported that if the Generalbody meeting, the Court and the Election Commission do not give a hand in the AIADMK single leadership issue, OPS side is planning to carry out a revolutionary tour in the districts where it has the most support, starting from Madurai