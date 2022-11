நிலுவையில் நீதிமன்ற வழக்கு.. அதிமுக செயல்படவில்லை.. அப்போ கூட்டணி? யூடர்ன் போடும் டிடிவி தினகரன்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ பன்னீர் செல்வம் இருவரும் தனித்தனியாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அதிமுக செயல்படாத நிலையில் இருப்பதாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அமமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், கட்சிக்கான பிரத்யேக இணையதளத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

இதன்பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து டிடிவி தினகரன் கூறுகையில், திமுகவை எதிர்ப்பதற்காக வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் மட்டுமல்லாமல் எந்த ஒரு தேர்தலாக இருந்தாலும் அமமுக கூட்டணி அமைக்கும். கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் கூட, அதிமுக கூட்டணியில் இருக்க அமமுக ஒப்புக்கொண்டது. ஆனால் ஒரு சிலரின் சுயநலத்தால் கூட்டணி அமையவில்லை. அதனால் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது.

