சாதிய உணர்வை தூண்டி கட்சியை அபகரிக்க வஞ்சக வலை விரிக்கும் சசிகலா - அதிமுகவில் அதிரடி தீர்மானம்

Chennai

சென்னை: சாதிய உணர்வை தூண்டி அதிமுகவில் குழப்பம் ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்படுவதாக சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் இபிஎஸ் பங்கேற்ற நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் சசிகலாவுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினராவதற்கு தகுதி இல்லாதவர் சசிகலா என விழுப்புரம் மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்திலும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதே போல சசிகலா உடன் பேசுபவர்களை கட்சியை விட்டு நீக்க வேண்டும் என மதுரையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

அரசியலை விட்டு ஒதுங்கப்போவதாக கூறிய சசிகலா அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் தினம் தினம் பேசி அந்த ஆடியோவை ரிலீஸ் செய்து வருகிறார். சசிகலா அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் பேசி வருவதால் அதிமுகவில் குழப்பமும் ஏற்படும் ஏற்படும் நிலை உள்ளதாக அதிமுகவினர் கூறிவருகின்றனர்.

40க்கும் மேற்பட்ட ஆடியோக்கள் ரிலீஸ் ஆன நிலையில் இதற்கு முற்றுப் புள்ளி வைக்க எண்ணிய ஓபிஎஸ் ஈபிஎஸ், அண்மையில் நடைபெற்ற எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் சசிகலாவுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. சசிகலாவுடன் பேசும் உறுப்பினர்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்படுவார்கள் என அறிவித்ததோடு, 15 பேரை அதிரடியாக நீக்கி உத்தரவிட்டனர்.

English summary

A resolution was passed against Sasikala at a meeting of executives attended by EPS in Omalur, Salem district, alleging that he was acting in a way that would provoke caste feeling and cause chaos in the AIADMK. Sasikala has been declared unfit to be a basic member of the AIADMK.