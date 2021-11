அதிமுக ஆட்சியில் அரைகுறை வேலை...10 ஆண்டுகளாக எதுவுமே செய்யவில்லை - முதல்வர் ஸ்டாலின் புகார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 10 ஆண்டுகளாக அதிமுக ஆட்சியில் எதுவும் செய்ததால் இவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அரைகுறையாக நடந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி பணிகளால் தான் இவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் முதல்வர் ஸ்டாலின் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் நகரின் பல பகுதிகள் வெள்ளக்காடக மாறியுள்ளன. மழை விட்டு விட்டு பெய்து வருவதால் வெள்ளம் வடியாமல் பல பகுதிகள் குளம் போல தேங்கியுள்ளன.

வெள்ளநீர் எளிதில் வடியும் பகுதிகளிலும் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் ஏராளமானோர் தத்தளித்து வருகின்றனர். மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் நான்கு நாட்களாக வெள்ளத்திலும் இருளிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has blamed the AIADMK regime for doing nothing for 10 years. Chief Minister Stalin also complained that he had been so affected by the half-baked Smart City works.