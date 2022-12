அதிமுக அவைத்தலைவரின் ஆன்மிக பயணம்! எடப்பாடிக்காக தர்ஹா.. தர்ஹாவாக செல்லும் தமிழ் மகன் உசேன்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் எனவும் பிரார்தித்து தர்ஹாகளுக்கு ஆன்மிக சுற்றுப்பயணம் சென்று வருகிறார் அக்கட்சியின் அவைத் தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன்.

இதுவரை அதிமுக அவைத் தலைவராக இருந்தவர்கள் யாரும் செய்யாத ஒன்றை எடப்பாடிக்காக தமிழ் மகன் உசேன் செய்து வருகிறார்.

ஏர்வாடி, முத்துப்பேட்டை, கோவளம், ஆற்றங்கரை என தமிழகத்தின் பிரசித்தி பெற்ற அனைத்து தர்ஹாக்களுக்கும் ஒரு விசிட் அடித்துவிட்டார் தமிழ் மகன் உசேன்.

English summary

AIADMK Tamil magan hussain is going on a spiritual tour to Darghas praying for the reback of AIADMK rule in Tamil Nadu and for Edappadi Palaniswami to return as Chief Minister.