ஓயாத ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம்..ஓபிஎஸ் இன்றும் ஆலோசனை..எடப்பாடியும் விட தயாரில்லை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை பேசு பொருளாக மாறிய நிலையில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் இன்றும் தனது வீட்டிலும் பின்னர் பிரபல நட்சத்திர விடுதியிலும் ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ள இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் அவரது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த இருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு அதிமுக பொதுசெயலாளராக சசிகலா பதவியேற்றுக்கொண்டார். இதனையடுத்து அப்போது முதல்வராக இருந்த ஓபிஎஸ் ஜெயலலிதா சமாதியில் தர்மயுத்தம் மேற்கொண்டு சசிகலா மற்றும் தினகரனுக்கு எதிராக புகார் தெரிவித்தார். இதனையடுத்து ஓபிஎஸ் தனி அணியாக செயல்பட்டார்.

அப்போது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்ததையடுத்து சசிகலா சிறைக்கு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டதால் இபிஎஸ் முதல்வரானார்.+

English summary

AIADMK coordinator O. Panneer Selvam is holding consultations for the fifth day today as the issue of single leadership is heating up in the AIADMK.It has been reported that Edappadi Palanisamy will also hold consultations with his supporters.