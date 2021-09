கறுப்பு பேட்ச்... தர்ணா...வெளிநடப்பு - சட்டசபையில் சரியாக செயல்படாத அதிமுக, ஸ்கோர் செய்த பாஜக

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் போது பிரதான எதிர்கட்சியான அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பெரிய அளவில் செயல்படவில்லை என்ற விமர்சனம் எழுந்துள்ளது. கறுப்பு பேட்ச் அணிந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டு வெளிநடப்பு செய்தது தவிர பெரிதாக எதுவும் செய்யவில்லை என்றும் அதே நேரத்தில் 4 எம்எல்ஏக்கள் மட்டுமே உள்ள பாஜகவினர் எதிர்கட்சி போல செயல்பட்டுள்ளதாகவும் அரசியல் நோக்கர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி பொது பட்ஜெட் தாக்கலுடன் தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் தொடங்கியது. 14ஆம் தேதி வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. பட்ஜெட் மீதான விவாதங்களுக்குப் பிறகு மானியக்கோரிக்கை மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்ற பின்னர் செப்டம்பர் 13 பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் நிறைவடைந்துள்ளது.

கொரோனா பாதுகாப்பு விதிமுறைப் பின்பற்றி பாதுகாப்பான முறையில் ஒரு மாதம் நடைபெற்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் பிரதான எதிர்கட்சியான அதிமுகவின் செயல்பாடு பெரிதாக சொல்லிக்கொள்ளும்படியாக இல்லை என்று சட்டசபை நடவடிக்கைகளை கூர்ந்து கவனித்த அரசியல் நோக்கர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Criticism has arisen that the main opposition AIADMK MLAs did not act on a large scale during the budget session in the Tamil Nadu Assembly. Political observers have said that the BJP, which has only 4 MLAs, has acted like an opposition party, doing nothing big except wearing a black patch and marching in Dharna.