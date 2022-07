அனிதா அரசியல்! 2 நீட் தேர்வு முடிஞ்சது.. இப்பயாவது ‘ரகசியத்தை’ சொல்லுங்க உதயநிதி! கேட்கும் விபிபிபி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நீட் தேர்வு காரணமாக இந்தாண்டும் 3 மாணவர்கள் தற்கொலை எனும் விபரீத முடிவை எடுத்துள்ள நிலையில், நீட் விவகாரத்தில் பொய்யான வாக்குறுதியை கொடுத்து மாணவர்களை ஏமாற்றிய திமுக அரசு மாணவர்கள் மத்தியில் தங்களது இயலாமையை ஒத்துக் கொண்டு பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அதிமுக இளைஞர் இளம்பெண்கள் பாசறை மாநிலச் செயலாளர் வி.பி.பி.பரமசிவம் தான் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மருத்துவபடிப்புகளில் சேர்வதற்காக இந்தியா முழுவதும், இன்று நீட் தேர்வு நடைபெற்ற நிலையில், 80 சதவீதம் பேர் எழுதியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முன்னதாக நேற்று அரியலூர் ரயில் நிலையம் அருகே நடராஜன்- உமா தம்பதியினரின் மகள் நிஷாந்தி தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

கடந்தாண்டு பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் 529.5 மதிப்பெண் பெற்ற இவர், கடந்த ஆண்டு நீட் தேர்வு எழுதினார். அதில், தோல்வி அடைந்த இந்நிலையில், இந்த ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வுக்கு மாணவி நிஷாந்தி தயாராகி வந்த நிலையில் தான் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதேபோல் 10 நாட்களில் சென்னை சூளைமேடு தனுஷ், ஓசூர் முரளிகிருஷ்ணா ஆகியோரும் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த வயசுல நானே எழுதுறேன்.. உங்களுக்கு என்ன? நம்பிக்கையா இருங்க- நீட் தேர்வு எழுதிய 68வயது முதியவர்!

English summary

While 3 students have taken the tragic decision of committing suicide due to NEET exam this year too, the DMK government, who cheated the students by giving false promises in the NEET issue, should acknowledge their inability and publicly apologize among the students says admk youth wing seceratary vpb paramasivam