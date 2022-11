எய்ட்ஸால் ஏற்றத்தாழ்வு கூடாது.. தேசிய அளவை விட தமிழ்நாட்டில் பாதிப்பு குறைவு - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: எச்.ஐ.வி தொற்றினால் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் களைந்து, எய்ட்ஸ் பரவலைக் குறைப்பதையும் உறுதி செய்திட நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுவோம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உலக எய்ட்ஸ் தினத்தை முன்னிட்டு அறிக்கை வெளியிட்டு உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தெரிவித்து உள்ளதாவது, "மக்களிடையே எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் டிசம்பர் திங்கள் முதல் நாள் உலக எய்ட்ஸ் நாளாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டிற்கான உலக எய்ட்ஸ் நாளின் கருப்பொருள் "சமப்படுத்துதல்" என்பதாகும்.

இந்தக் கருப்பொருளைச் சிறப்பாக செயல்படுத்திட குறிப்பாக, எச்.ஐ.வி தொற்றினால் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் களைந்து, சமப்படுத்தும் பாங்கினையும். எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் பரவலைக் குறைப்பதையும் உறுதி செய்திட நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுவோம்.

English summary

Chief Minister M.K.Stalin has issued a statement on the occasion of World AIDS Day saying that we will all work together to avoid the inequalities caused by HIV infection and try to stop spreading AIDS.