அரசியலில் இதெல்லாம் சகஜம்.. எங்க இடத்தை நாங்க பிடிப்போம்... சொல்கிறார் பிரேமலதா விஜயகாந்த்

சென்னை: அரசியலில் வெற்றியும் தோல்வியும் சகஜம் என்றும் எங்களின் இடத்தை நாங்கள் பிடிப்போம் என்றும் தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார். பெண்களுக்கு தாலிக்கு தங்கம், திருமண உதவித் தொகை ஆகிய திட்டங்கள் மீண்டும் தொடர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

தமிழக அரசியலில் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக இருந்தது தேமுதிக. 2011ஆம் ஆண்டு அதிமுக உடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு எதிர்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்தது. எதிர்கட்சித்தலைவரான விஜயகாந்த் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்ட அதிமுக உடனே மோதல் போக்கை கடைபிடித்தார்.

கூட்டணி முறியவே, படிப்படியாக கட்சி கரைய ஆரம்பித்தது. எம்எல்ஏக்கள் பலர் அணி மாறினர். 2016ஆம் ஆண்டு சட்டசபைத் தேர்தலில் விஜயகாந்தை முதல்வராக முன்னிறுத்தி தனி அணியாக போட்டியிட்டது தேமுதிக. எல்லோருமே டெபாசிட் இழந்தனர். விஜயகாந்த் படுதோல்வியடைந்தார். 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டசபைத் தேர்தலில் தேமுதிக இருந்த இடம் இல்லாமல் போய் விட்டது.

English summary

DMDK Treasurer Premalatha Vijayakand has said that success and failure are common in politics and that we will take our place. He also called for the resumption of gold and marriage grants for women.