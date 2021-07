உடுப்பி "எஸ்.பி".. செம ஸ்டிரிக்ட் போலீஸ்.. தேசிய பாஜகவின் "டிரம்ப்-கார்ட்".. யார் இந்த அண்ணாமலை?

Chennai

சென்னை: முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அண்ணாமலை தற்போது தமிழ்நாடு பாஜகவின் தலைவராகி இருக்கிறார். கர்நாடகாவில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக பணியாற்றி வந்தவர், தற்போது தமிழ்நாடு பாஜகவை வழி நடத்த உள்ளார்.

கரூர் மாவட்டம் சின்னதாராபுரத்தில் இருக்கும் சொக்கம்ப்பட்டியில் பிறந்தவர் அண்ணாமலை. 37 வயதே ஆகும் இவர் கர்நாடகாவில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக பணி புரிந்து வந்தவர். தமிழ்நாட்டில்தான் இவர் பிறந்து வளர்ந்தார்.

இளம் வயதில் இருந்தே ஆட்சி பணியிலும், அரசியலிலும் ஆர்வம் கொண்ட இவர் கோவை பிஎஸ்ஜி டெக்னாலஜி கல்லூரியில் படிக்கும்போதே தீவிரமாக இந்திய ஆட்சி பணிகளுக்கான யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தீவிரமாக தயாராகி வந்தார்.

English summary

All you need to know about the new Tamilnadu BJP chief Annamalai, an ex IPS officer from Karnataka cadre.