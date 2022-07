அதிகரிக்கும் கொரோனா.. Work from Home உண்டா? கிடையாதா? முன்னணி ஐடி நிறுவனங்கள் கூறுவது என்ன?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் Work From Home உண்டா? கிடையாதா? என்பது பற்றி ஸ்னாப்சிஸ், டிசிஎஸ், இன்போசிஸ், எச்சிஎல் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளன.

இந்தியாவில் கடந்த 2020 மார்ச் மாதம் கொரோனா பரவ துவங்கியது. 3 அலைகளாக மக்களை கொரோனா பாதித்தது. இதில் ஏராளமானவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் கொத்து கொத்தாககவும் இறந்தனர்.

இதையடுத்து இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்கள் தங்களது ஊழியர்களை வீட்டில் இருந்தே பணிசெய்ய வாய்ப்பு வழங்கியது. இதில் முக்கிய இடத்தில் ஐடி நிறுவனங்கள் உள்ளன.

சென்னையில் அதிகரிக்கும் கொரோனா! கவுன்சிலர்களுக்கு உத்தரவிட்ட மேயர் பிரியா ராஜன்! என்னாச்சி?

English summary

Is there work from home when the corona virus is increasing? Not available? Many companies including Snopsys, TCS, Infosys, HCL have explained about it.