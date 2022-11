தாண்டிக் குதித்த ‘தலை’: 84 புள்ளிகள்.. அமித்ஷாவுக்கு கைமாறிய ரிப்போர்ட்.. கமலாலயத்தில் நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை கமலாலயத்தில் பாஜக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்ட அமித்ஷா, தேர்தல் கூட்டணி பற்றி ஆலோசித்துள்ளார். மேலும், தமிழக காவல்துறை அதிகாரிகள் பற்றி ஒரு முக்கியமான ஃபைலையும் தமிழக பாஜகவினர், அமித்ஷாவிடம் அளித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

2024 லோக்சபா தேர்தல் குறித்து பாஜக மாநில தலைமை அலுவலகமாக கமலாலயத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாஜக முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

ஒன்றரை மணி நேரம் நடந்த இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், பாஜக கூட்டணியில் இதர கட்சிகளை சேர்ப்பது குறித்தும், தொகுதி பங்கீடு பற்றியும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முன்னதாக, புதிய நீதிக்கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் ஏ.சி.சண்முகம் கமலாலயத்தில் அமித்ஷாவை சந்தித்துப் பேசினார்.

10% இடஒதுக்கீடு! தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்தலாம்.. ஆனால்.. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சொன்ன யோசனை

English summary

Amit Shah consulted with BJP key executives at Kamalalayam in Chennai and discussed about election. In this consultation meeting which lasted for 1.30 hours, it is reported that the inclusion of other parties in BJP alliance and seat sharing were discussed.