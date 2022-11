ஸ்டாலினின் “ஸ்பீடு”.. மகிழ்ந்து பாராட்டிய அன்புமணி! மனிதவள சீர்திருத்தக் குழுவை கலைக்க கோரிக்கை

Chennai

சென்னை: சமூகநீதிக்கு எதிரான செயல்களை அனுமதிக்கக் கூடாது எனவும் மனிதவள சீர்திருத்தக் குழுவை கலைக்க வேண்டும் எனவும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார். இதற்கான ஆய்வு வரம்புகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருப்பதற்கு அவர் வரவேற்பு தெரிவித்து உள்ளார்.

கடந்த 8 ஆம் தேதி பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருந்தார். அதில், "தமிழக அரசுப் பணிகளுக்கான ஆள் தேர்வு மற்றும் பயிற்சிகளில் மாற்றங்களை செய்தல், நிரந்தர பணியாளர்களை நியமிக்காமல் தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து குத்தகை முறையில் பணியாளர்களை பெறுவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அரசுக்கு பரிந்துரைப்பதற்காக ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளைக் கொண்ட குழுவை தமிழக அரசு அமைத்திருக்கிறது.

நிரந்தரப் பணிகளையும், சமூக நீதியையும் ஒழிப்பதற்கு வழிவகுக்கக் கூடிய தமிழக அரசின் இந்த நடவடிக்கை மிகவும் ஆபத்தானது. அரசு ஊழியர்களின் பணித்திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் அரசு ஊழியர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சி முறையில் மாற்றங்களையும், மேம்பாடுகளையும் செய்வது வரவேற்கத்தக்கதும், அவசியமானதும் ஆகும்.

PMK leader Anbumani Ramadoss has insisted that actions against social justice should not be allowed and the Human resource reform committee should be disbanded. He welcomed Chief Minister M.K.Stalin's announcement on research limits.