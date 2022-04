அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாய் அன்புமணி..! பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்.. தமிழகத்தில் எப்போது என கேள்வி..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ராஜஸ்தானில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் எப்போது அமலுக்கு வரும் என பாமக இளைஞரணி தலைவரும் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், " நடக்கவே நடக்காது என்று பொருளாதார சீர்திருத்தவாதிகளால் வர்ணிக்கப்பட்ட பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ராஜஸ்தான் மாநில அரசு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தியிருக்கிறது.

அனைத்து மாநிலங்களின் அரசு ஊழியர்களிடமும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ள பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம், தமிழ்நாட்டில் எப்போது முதல் செயல்படுத்தப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழக அரசு ஊழியர்களிடம் எழுந்துள்ளது.

English summary

Anbumani Ramadoss Pmk youth wing leader and a member of the parliament, has questioned when the old pension scheme will come into effect in Tamil Nadu as it has come into effect in Rajasthan.