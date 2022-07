என்னிடம் அதிகாரமிருந்தால்..முதல் நாள் ஆணை! ஆர்ப்பாட்டத்தில் அன்புமணிக்கு வந்த கோபம்! என்ன பேசினார்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரு மதுக்கடை கூட மூடப்படவில்லை , மது ஒழிப்பு தொடர்பாக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியதை திமுக நிறைவேற்றவில்லை எனவும், என்னிடம் அதிகாரமிருந்தால் 2 நாளில் போதைப் பொருளுக்கு முடிவு கட்டி விடுவேன் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் மது உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களை முழுவதுமாக தடை செய்ய வலியுறுத்தி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் சென்னை ராஜாஜி சாலையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

300க்கும் மேற்பட்டோர் பங்குபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மது , கஞ்சா , குட்கா , போதை மருந்து , போதை மாத்திரை உள்ளிட்ட அனைத்து வகை போதைப் பொருட்களுக்கும் தமிழக அரசு தடை விதிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி முழக்கம் எழுப்பப்பட்டது.

4 நாட்களுக்கு மிக கனமழை..5 மாவட்ட மக்களே உஷார்..சூறாவளிக் காற்றும் வீசுமாம்

English summary

After DMK came to power, not a single liquor shop has been closed, DMK has not fulfilled what it said in the election manifesto regarding the elimination of alcohol, and if I have the power, I will put an end to drug use in 2 days, said PMK leader Anbumani Ramadoss.