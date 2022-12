காயத்ரி ரகுராமை மட்டுமல்ல.. டீமையே பந்தாடிய அண்ணாமலை.. கூண்டோடு மாற்றம்.. லிஸ்ட் இதோ!

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பாரதிய ஜனதா கட்சியிலில் இருந்து 6 மாதங்கள் நீக்கப்பட்ட நடிகை காயத்ரி ரகுராமின் மொத்த அணியையும் மாற்றி அதிரடி காட்டி உள்ளார் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை. யார் அவர்கள்?

பாஜக சிறுபான்மை அணி தலைவர் டெய்சி மற்றும் பாஜக ஓபிசி பிரிவு முன்னாள் மாநில பொதுச்செயலாளர் சூர்யா சிவா இடையிலான தொலைபேசி உடையாடல் கடந்த மாதம் வெளியாகி பூதாகரத்தை கிளப்பியது.

சூர்யா சிவா டெய்சியிடம் பேசும்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா, தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, கேசவ விநாயகம் ஆகியோரது பெயர்களை கூறியது கட்சிக்கு உள்ளேயும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதுதான் சொல்லாததையும் செய்வதா? கூட்டாக முதல்வர் ஸ்டாலினை அட்டாக் செய்த டிடிவி, அண்ணாமலை.. ஏன்?

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai has changed the entire team of actress Gayatri Raghuram, who was expelled from Bharatiya Janata Party for 6 months. Who are they?