பகைன்னா பகை தான்.. நோ காம்ப்ரமைஸ்.. எங்க அப்பா அம்மாகிட்டயே சொல்லிட்டேன்! அண்ணாமலை போட்ட ஆர்டர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக vs பாஜக தான் இனி அரசியல், எந்த சமரசத்திற்கும் இடமில்லை. திமுகவினரோடு டச்சேர் இருக்கக்கூடாது என பாஜக நிர்வாகிகளுக்கு மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை அறிவுறுத்தியிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

டெல்லியில் இருந்து வந்ததுமே, கமலாலயத்தில் திடீர் மீட்டிங் நடத்தினார் அண்ணாமலை. மாவட்ட தலைவர்கள், அணிகளின் மாநில நிர்வாகிகள் பங்கேற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் பல சீக்ரெட்களை உடைத்துப் பேசி இருக்கிறார் அண்ணாமலை.

திமுகவினரை எதிரியாகத்தான் பார்க்க வேண்டும், திமுகவினரின் திருமண விழாக்களில் கூட பங்கேற்கக்கூடாது, உறவினர்களாக இருந்தாலும் கட்சிக்கு எதிரிதான் எனப் பேசி இருக்கிறாராம் அண்ணாமலை.

மேலும் கட்சிக்கு எதிராக விரோதமாக செயல்பட்டால் பாரபட்சம் இன்றி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மாவட்டத் தலைவர்களை அண்ணாமலை எச்சரித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாஜகவிற்கு அறிவு இருக்கிறதா.. ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பிய அறப்போர் இயக்கம்.. அண்ணாமலை சொன்ன பதில்

English summary

Annamalai has revealed many secrets in a meeting with district leaders and wings state administrators. Reports have surfaced that Annamalai says that DMK vs BJP politics begins, there is no room for any compromise.