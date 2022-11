காருக்குள் ஒரு மணி நேரம்! மோடியிடம் பட்டியலை நீட்டிய அண்ணாமலை! கூடவே இருந்த பொன்னார்! என்ன சொன்னார்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திண்டுக்கல்லில் நேற்று நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு விட்டு சாலை மார்க்கமாக மதுரை சென்ற நிலையில், அந்த பயணத்தின் போது பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையும் பிரதமருடன் பயணித்த நிலையில் பிரதமரிடம் பேசியது குறித்து பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார் அண்ணாமலை.

திண்டுக்கல் அருகே உள்ள காந்திகிராமம் பல்கலைக்கழகத்தில் 36வது பட்டமளிப்பு விழா நேற்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி மாணவ மாணவிகளுக்கு தங்க பதக்கங்கள், பட்டங்கள், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா உள்ளிட்டோருக்கு கெளரவ டாக்டர் பட்டங்களையும் வழங்கினர். இதில் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர்.

Prime Minister Narendra Modi attended the convocation ceremony held in Dindigul yesterday and left for Madurai by road. Tamil Nadu BJP President Annamalai, who accompanied him on that trip, also shared the conversation with the Prime Minister.