பூர்ணிமா அன்று பார்ஃமுக்கு வந்த அன்னபூரணி! கை ஏன் இப்படி நடுங்குது.. புல்லரித்துப் போன பக்த கோடிகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தனியார் தொலைக்காட்சியில் கலந்து கொண்டு சர்ச்சையில் சிக்கி தற்போது அன்னபூரணி அரசு அம்மா என்ற பெயரில் அருள் வந்து விட்டதாக சிஷ்யர்கள் கூட்டத்தை கூட்டி குரு பூர்ணிமா நாளன்று அவர் செய்த அருள் வாக்கு லீலைகள் சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்களை கேலிக்குள்ளாகி வருகிறது.

சமூக வலைதளங்களில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் மிகவும் பிரபலம் ஆன அன்னபூரணி அரசு அம்மா எனும் பெண் சாமியார், தன்னை ஆதிபராசக்தியின் அடுத்த உருவம் என கூறி வருவதுடன், அவ்வபோது பக்தர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் அட்வைஸ் கொடுத்து பக்தி பரவசத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை பூர்விகமாகக் கொண்ட இவர் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு தனியார் தொலைக்காட்சி நடத்திய ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நிலையில், திடீரென சாமியார் அவதாரம் எடுத்தார். அப்போது முதல் நெட்டிசன்களால் விமர்சிக்கப்பட்டும் அதனை கண்டு கொள்ளாமல், ஆன்மீக சேவை ஆற்றி வருகிறார்.

'செல்ஃபி வித் அண்ணா'வா? பாஜக பன்றது வெட்கக் கேடு! கே.எஸ்.அழகிரிக்கு வந்த கடும் கோபம்! என்னவாம்?

English summary

Controversy by participating in a private television show , now Annapoorani Govtar Amma has come in the name of Annapoorani Amma, and she gathered a group of disciples and made fun of her on Guru Purnima day.