தமிழகத்தில் மேலும் 20 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்.. யார் யாருக்கு என்ன பொறுப்பு.. விவரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தில் மேலும் 20 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். நாகை, திருப்பத்தூர், விழுப்புரம், கோவை, திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர் உள்பட 8 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வேறு பொறுப்புகளுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த 9ம் தேதி 26 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தனர். அப்போது மதுரை மாநகராட்சி ஆணையராக டாக்டர்.கார்த்திகேயன் நியமனம் செய்யப்பட்டார். சேலம் மாநகராட்சி ஆணையராக திரு.கிருஸ்துராஜ் நியமனம் செய்யப்பட்டார். இதேபோல் திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையராக கிராந்தி குமார் மற்றும் நெல்லை மாநகராட்சி ஆணையராக விஷ்னு சந்திரன் மற்றும் கோவை மாநகராட்சி ஆணையராக ராஜகோபால் சுங்காரா ஆகியோர் நியமனம் செய்யப்பட்டனர்.

English summary

Another 20 IAS officers have been transferred in Tamil Nadu. Eight District Collectors including Nagai, Tirupati, Villupuram, Coimbatore, Thiruvannamalai and Tiruvallur have been transferred to other posts.