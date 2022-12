எடப்பாடிக்கு மீண்டும் சிக்கல்.. “அந்த ஆர்டர் இருக்கே!” அறப்போர் இயக்கம் கையில் எடுக்கும் அஸ்திரம்!

Chennai

சென்னை : ஏற்கனவே ஒரு முன்னாள் அமைச்சர் தொடர்ந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை கையில் எடுத்து, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்ய அறப்போர் இயக்கம் தயாராகி வருகிறது.

நெடுஞ்சாலைத் துறை டெண்டர் முறைகேடு புகார் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக அறப்போர் இயக்கம் கருத்து தெரிவிக்க இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நேற்று உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில், இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்ய இருப்பதாக அறப்போர் இயக்கம் அறிவித்துள்ளது. ஐகோர்ட் தீர்ப்பு ஏற்கனவே பல தீர்ப்புகள் மூலம் முடிவு செய்யப்பட்ட சட்ட நிலைபாட்டிற்கு புறம்பாகவும் ஏற்கனவே இதே போன்ற வேறொரு அமைச்சர் அறப்போர் இயக்கத்தின் மீது தொடுத்த வழக்கின் ஆணைக்கு புறம்பாகவும் உள்ளதால், மேல்முறையீடு செய்து இந்த தடைகளை அகற்றுவோம் என அறப்போர் இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Chennai High Court yesterday ordered an interim order against the Arappor Iyakkam against Edappadi Palaniswami. Arappor Iyakkam has announced that it will appeal against the order.