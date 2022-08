நான் பார்த்து ஓகே சொன்னேனே! எடப்பாடியை புலம்ப வைத்த "எம்பி"! செலவு பண்ணட்டும்.. ஓபிஎஸ் மாஸ்டர்பிளான்

Chennai

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு விசாரணை நாளை நடக்க உள்ள நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி கொஞ்சம் மன வருத்தத்தில் இருப்பதாக அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. முக்கியமாக சமீபத்தில் நடந்த சில நிகழ்வுகள் அவருக்கு அதிருப்தியை கொடுத்துள்ளதாக அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு நாளை விசாரணைக்கு வர உள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி தொடுத்த மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் மீதான விசாரணை நாளை இரட்டை நீதிபதி அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு ஜூலை 11ம் தேதி நடந்தது செல்லாது என்று தனி நீதிபதி ஏற்கனவே அறிவித்துவிட்டார். இந்த தீர்ப்பிற்கு எதிரான மேல்முறையீட்டு வழக்கு ஆகும் இது.

கடந்த வாரம் இந்த தீர்ப்பு வந்ததில் இருந்தே அதிமுகவில் ஓ பன்னீர்செல்வம் கை மீண்டும் ஓங்க தொடங்கி உள்ளது. அதிமுகவில் மீண்டும் அவருக்கான ஆதரவு அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது.

