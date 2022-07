அவசர அவசரமாக.. ஓபிஎஸ் வீட்டுக்கு ஓடிவந்த மனோஜ், வைத்திலிங்கம்.. "ஐயா.. விட்ராதீங்க".. கதறும் வாய்ஸ்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஹைகோர்ட் இன்று புது உத்தரவை பிறப்பித்துள்ள நிலையில், ஏராளமான ஆதரவாளர்கள் ஓபிஎஸ் வீட்டின் முன்பு கூடி வருவதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

கட்சிக்குள் மட்டுமே இதுவரை வாதங்களாக நடந்து வந்த விஷயம், இப்போது சட்டரீதியாகவும் விஸ்வரூபமெடுத்துள்ளது....

இபிஎஸ்ஐ கண்டித்து ஓபிஎஸ் அணியினர் கொளத்தூரில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் - வீடியோ

இதனிடையே, அதிமுகவின் பொதுக்குழுக் கூட்டம், 11ம் தேதி நடக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதுகுறித்த எதிர்பார்ப்புகள் எகிற ஆரம்பித்தன.

பிளான் பி.. பொதுக்குழு திட்டத்தில் அதிரடி மாற்றம்? ஆன்லைனில் அதிமுக பொதுக்குழு?- எடப்பாடி டீம் பரபர!

English summary

Are Edappadi Palaniswami, supporters ready for the admks general body and what will ops do the next : எடப்பாடி, ஓபிஎஸ் இருவர் வீட்டிலும் ஆதரவாளர்கள் குவிந்து வருகிறார்கள்