"அவரும்" இங்கே வரப்போறாராமே.. போனில் மோடி என்ன பேசினார்?.. 2 பக்கமும் குறி வைக்கும் பாஜக..!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: வரப்போகும் எம்பி தேர்தலுக்கு தமிழக பாஜக இப்போதே தயாராகி வருவதாக தெரிகிறது.. அதற்கான 2 விதமான முக்கிய முன்னெடுப்புகளில் இறங்கி உள்ளதாகவும் தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு பிறகு பாஜகவின் எழுச்சி சற்று அதிகமாகி கொண்டே வருகிறது.. சரியோ? தவறோ? எதையாவது சர்ச்சையாக அல்லது பரபரப்பாக பேசி, எப்போதும் பாஜகவை பேசுபொருளாக வைத்து வருகிறார் அண்ணாமலை.

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு முக்கியத்துவம் தரவில்லை, பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நடக்கிறது என்று தெரிந்ததுமே, பாஜக மேலிடம் கொந்தளித்ததாம்.

திராவிட மாடலா? கோபாலபுரம் மாடலா? அந்த “44 குடும்பங்கள்”.. திமுக Vs பாஜக தான்.. சொல்கிறார் அண்ணாமலை!

English summary

Are MDMK and PMK seniors joining BJP and What is dmk going to do next