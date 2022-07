"நயினார்" வெடித்த வெடி.. ஆ.ராசா வைத்த குண்டு.. "கண்ட்ரோல்" அவங்களா.. தமிழ்நாட்டை பிரிப்பது சாத்தியமா

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஆ.ராசா தனி தமிழ்நாடு கோரிக்கையை விடுக்க, மறுபக்கம் , தமிழ்நாட்டை இரண்டாக பிரியுங்கள் என்று நயினார் நாகேந்திரன் பீதியை கிளப்ப, இரு தலைவர்களின் பேச்சும் இணையத்தில் மிகப்பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

திமுகவின் மூத்த தலைவரும், எம்பியுமான ஆ.ராசா நாமக்கல்லில் 2 தினங்களுக்கு முன்பு பேசியிருந்த பேச்சு இணையத்தில் சூடுபிடித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக பாஜகவும் எதிர்வினையாற்றி கொண்டிருக்கிறது.. ராசாவின் பேச்சுக்கு இதுவரை முதல்வர் ஸ்டாலின் எந்தவிதமான பதிலும், விளக்கமும், மறுப்பும் தரவில்லை.

Are there majority supporters to separate Tamil Nadu and why did nainar nagendran say like that நயினார் நாகேந்திரன், ஆ ராசா பேசிய பேச்சு குறித்து விவாதங்கள் கிளம்பி உள்ளன