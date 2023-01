+ பாயிண்ட்ஸ் 3.. மொத்த பேருக்கும் டபுள் ஷாக் தரப்போகும் எடப்பாடி.. விழித்து பார்க்கும் தலைவர்கள்

எடப்பாடிபழனிசாமிக்கு 3 சாதகமான பிளஸ் பாயிண்ட்கள் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நடக்க போகும் எம்பி தேர்தலுக்காக, அதிமுக படு ஸ்பீடில் களமிறங்கி வேலை பார்த்து வருகிறது.. அதிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு சற்று தெம்பாகவே உள்ளதாம்.. இதற்கு 3 காரணங்களும் சொல்லப்பட்டு வருகின்றன.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் நடக்க போகிறது.. இதற்காக இரட்டை இலை சின்னத்தை தங்களுக்கு ஒதுக்கி இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்குமாறு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் கோர்ட்டில் முறையிடப்பட்டது.

இரட்டை இலை சின்னத்தை தங்களுக்கே ஒதுக்க தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும், இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என்று குறிப்பிட்டு, தான் அனுப்பும் வேட்பாளர் படிவத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்க அறிவுறுத்தல் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி சுப்ரீம்கோர்ட்டில் அவசரமாக முறையீடு செய்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் சீனிவாசனை மட்டும் தனியாக சந்தித்த எடப்பாடி.. 30 நிமிடங்கள்.. என்ன நடந்தது? ரகசியமாம்!

English summary

are these 3 things going favour edappadi Palanisamy and what OPS will do the next