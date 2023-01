"மீன் நழுவுதே".. இதான் காரணமா.. பாஜகவின் "சதுரங்க ஆட்டம்".. டெல்லி பறந்த மேட்டர்.. எடப்பாடிக்கு பிளஸ்

இடைத்தேர்தல் குறித்து பாஜக முடிவை அறிவிக்காமல் இருப்பதற்கு சில காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: வரும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து தமிழக பாஜக ஏன் இன்னும் முடிவை அறிவிக்காமல் இருக்கிறது? என்ற சந்தேகம் கிளம்பி உள்ளது.. அத்துடன் அது தொடர்பான, சில யூகங்களும், அனுமானங்களும் வலம்வர துவங்கி உள்ளன.

ஒரு கட்சி எந்த அளவிற்கு வளர்ந்துள்ளது என்பதை இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டால் தெரிந்துக் கொள்ளலாம் என பாஜக முன்னாள் தலைவர் அமித்ஷா சொல்லி வருகிறார் என்றாலும், அந்த முடிவை உடனடியாக செயல்படுத்த முடியாமல் தமிழக பாஜக உள்ளதாக தெரிகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில், களத்தில் இறங்கி போட்டியிடுவது குறித்து பாஜக இன்னும் முடிவை அறிவிக்கவில்லை.. ஆனால், கூட்டணியில் உள்ள அதிமுகவையும், வரும் எம்பி தேர்தலையும் கணக்கில் வைத்து, அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்காமல் தீவிர ஆலோசனையில் இறங்கி வருவதாகவும் சொல்கிறார்கள்.

என்னாது கையை வெட்டுவார்களா? கொலை செய்வார்களா? ரவுடி போல் பேசும் அமைச்சர்கள்.. பாஜக நாராயணன் தாக்கு

English summary

Are these the issues facing Tamil nadu BJP at present and What is Annamalai going to decide