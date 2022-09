"சதுரங்க வேட்டை".. தூண்டிலில் சிக்கும் 2 மாஜிக்கள்.. "மேலிடம்" நாடிய எடப்பாடி.. தோதாகுமா தூது படலம்?

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் நிகழ்வுகள் நடந்து வரும் நிலையில், தூது படலங்களும் அதிகரித்துள்ளன..!

அதிமுக விவகாரத்தை பொறுத்தவரை, சுப்ரீம்கோர்ட் தீர்ப்பே இறுதி தீர்ப்பாக எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகிறது.. ஆனால், இந்த தீர்ப்பு வருவதற்கு எப்படியும் காலதாமதமாகும் என்கிறார்கள்..

எம்பி தேர்தல் வரை இழுபறியாகவே இழுத்து செல்லக்கூடும் என்று தெரிகிறது. எனினும், எடப்பாடியின் பிடிவாதம் திமுகவுக்கு பிளஸ் ஆகி கொண்டிருக்கிறது..

ஒரே பாயிண்ட்டில் ஆஃப்.. 'எக்ஸ்பெர்ட்' சொன்ன விஷயத்தால் எடப்பாடி ஹேப்பி.. ஓபிஎஸ் பிளானுக்கு 'செக்’!

Are two AIADMK ex ministers going to DMK and What will Edapadi palanisamy do the next எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லியில் தனக்கான ஆதரவை தேடும் முயற்சியில் உள்ளாராம்