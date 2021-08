பொள்ளாச்சி பாலியல் ழக்கில் அருண் குமார் என்பவர் கைது.. சிபிஐ அதிரடி நடவடிக்கை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் அருண் குமார் என்பவரை சிபிஐ அதிகாரிகள் இன்று கைது செய்துள்ளனர். இவர் ஏற்கனவே காவல்துறையினரால் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர் ஆவார்.

வழக்கை 6 மாதத்தில் விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில் இந்த கைது சம்பவம் புதிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் 7 மாவட்டங்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும்.. கொரோனா வேகமாக பரவுகிறது.. மத்திய அரசு அட்வைஸ்

2019-ம் ஆண்டு பொள்ளாச்சியில் கல்லூரி மாணவிகள் பலர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. கல்லூரி மாணவிகள் சிலர், சில கயவர்களிடம் சிக்கி கதறி அழும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

CBI officials have arrested Arun Kumar in the Pollachi sexual assault case today. He is already under investigation by the police.