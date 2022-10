டெல்லி ஆட்டம் “ஸ்டார்ட்”.. பன்னீருக்கு “கிரீன் சிக்னல்”.. எடப்பாடி “ரெட்”! இரட்டை இலை முடக்கமா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அதிமுக உட்கட்சி மோதல் விவகாரத்தில் டெல்லியின் ஆதரவு ஓபிஎஸ் பக்கம் இருப்பதாகவும், விரைவில் அவர் பக்கம் நிர்வாகிகள் தாவுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது என்றும் அதிமுகவை முன்னாள் ஐடி அணி செயலாளர் அஸ்பயர் சுவாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜூன் 11 ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நடத்திய பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவால் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் பதவி பறிபோனது. இதனை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு செய்தது.

இதனை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற இருவர் அமர்வு தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்தது. இதனால் மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் ஆனார். இதனை தொடர்ந்து அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் தேர்தலை நடத்தி முழுமையாக மகுடம் சூட்டிக்கொள்ளலாம் என்ற திட்டத்தில் வேகமாக காய்களை நகர்த்தினார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

English summary

Aspire Swaminathan, former IT team secretary of AIADMK, has said that Delhi's support is on the OPS side in the matter of AIADMK intra-party conflict, and there are chances of executives jumping to his side soon.