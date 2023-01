ஆளுநர் அளித்த தேநீர் விருந்தில் கலந்து கொண்டது அரசியல் பின் வாங்கலா? முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் பதில்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: உங்களில் ஒருவன் பதில்கள் மூலமாக ஏராளமான கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்த தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், ஆளுநர் அளித்த தேநீர் விருந்தில் கலந்து கொண்டது அரசியல் பின் வாங்கலா? என்ற கேள்விக்கும் பதில் அளித்துள்ளார்.

அரசியல், நிர்வாகம், கொள்கைகள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 'உங்களில் ஒருவன் பதில்கள்' என்ற தலைப்பின் கீழ் பதிலளித்துள்ளார்.

கடந்த முறை அக்டோபர் மாதத்தில் திமுக தலைவராக பொறுப்பேற்ற பின் சமூக வலைதளங்களில் கட்சி, கொள்கை, பாஜகவுடனான உறவு உள்ளிட்ட ஏராளமான கேள்விகளுக்கு பதிலளித்திருந்தார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M. K. Stalin, who answered many questions through one of your answers, attended a tea party hosted by the Governor, political backbiting? He has also answered the question.