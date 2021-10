வைஃபை கார்டு .. 'இதுக்கு பருத்தி மூட்டை குடவுன்லேயே இருக்கலாம்.. கவனம் மக்களே..!

Chennai

சென்னை : பின் நம்பர் இல்லாத வைஃபை கார்டுகளை மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று வங்கி அதிகாரிகள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள். இந்த கார்டுகள் மூலம் பணம் எடுக்க பின் நம்பர் தேவை இல்லை. ஒரு நாளில் 25 ஆயிரம் வரை ஐந்தாயிரம், ஐந்தாயிரமாக எடுக்க முடியும் என்பதால் பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவது குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

எஸ்பிஐ, கனரா, இந்தியன் வங்கி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி உள்பட அனைத்து பொதுத் துறை வங்கிகளும் , ஐசிஐசிஐ, ஹெச்டிஎப்சி, சிட்டி யூனியன் உள்பட அனைத்து தனியார் வங்கிகளும் தங்களது வாடிக்கையாளர் ஈர்ப்பதற்காக புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன

அப்படி செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டம் தான் 'கான்டக்ட்லெஸ் கார்டு' எனப்படும் வைஃபை கார்டுகள் திட்டம். இது புதிய திட்டம் அல்ல. கடந்த

கடந்த 2015-ம் ஆண்டே அறிமுகம் செய்யப்பட்டு விட்டது. ஆனால் இந்த வகை கார்டுகளால் இப்போது பிரச்சனை அதிகரித்து வருகிறது. பலரது பணம் திருடப்படுகிறது. இதை எப்படி தடுப்பது என்று வங்கி அதிகாரிகள் ஆலோசனைகள் வழங்கி உள்ளனர்

Bank officials are raising awareness that WiFi cards without a PIN number should be used with extreme caution. You do not need a PIN number to withdraw money with these cards. They have explained how to use it safely as it can take up to 25 thousand to five thousand, five thousand in a day.