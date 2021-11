பல்லாவரத்தில் மீண்டும் பேனர் கலாச்சாரம்.. காற்றில் அலைபாய்வதால் மக்கள் அச்சம்.. விடிவு எப்போது?

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை: சென்னை பல்லாவரம் மற்றும் தாம்பரம் ஜிஎஸ்டி சாலைகளில் உள்ள விளம்பர பேனர்கள் காற்றின் வேகத்தில் கிழிந்து தொங்குவதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் செல்ல வேண்டி நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

2019ம் ஆண்டு பேனர் விழுந்து சுபஸ்ரீ என்பவர் உயிரிழந்த நிலையில் மீண்டும் உயிர் போகாமல் இருக்க உடனடியாக பேனர்களை அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மழைக் காலம் என்பதால் இதுபோன்று அபாயகரமாக தொங்கும் பேனர்களை அப்புறப்படுத்த, சென்னை, தாம்பரம் மாநகராட்சிகள் முன்வரவேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

On Pallavaram and Tambaram GST roads in Chennai, motorists are frightened as advertising banners are torn down and hung at wind speed. In 2019, the banner fell and Subasree died. The public has demanded that the Chennai and Tambaram corporations should come forward to remove such dangerous banners as it is rainy season.