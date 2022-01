துணி மாஸ்க், சர்ஜிக்கல் மாஸ்க், N95 மாஸ்க்.. எதை அணிவது பாதுகாப்பானது? மருத்துவர்கள் பரிந்துரை என்ன

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: உலகை கடந்த 2 ஆண்டுகளாக ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரசில் இருந்து பாதுகாப்பாக இருக்க எந்த வகையான மாஸ்க்கை பயன்படுத்தலாம், அதை எப்படிப் பயன்படுத்தலாம் என்பது குறித்துப் பார்க்கலாம்,

கொரோனா காற்றில் பரவும் ஒரு வகையான வைரஸ் ஆகும். இப்போது பரவும் ஓமிக்ரான் கொரோனா என்பது டெல்டா கொரோனாவை காட்டிலும் மிக வேகமாகப் பரவுகிறது. இதைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் திணறி வருகின்றன.

இருந்தாலும், சரியான மாஸ்குகளை அணிந்து முறையான கொரோனா வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றினால் இந்த ஓமிக்ரான் கொரோனாவையும் கூட எளிதாகச் சமாளிக்க முடியும். அது எப்படி எனத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

High-filtration N95 masks will provide more protection than cloth and surgical masks. Which type of masks wil give us better protections against Corona.