சல்லி சல்லியா போச்சே.. யார் அந்த "புதுவரவு".. ஆட்டத்தை கலைத்து ஆடும் "ராஜா".. எடப்பாடி என்ன செய்வார்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவுக்கு மீண்டும் ஒரு முக்கிய தலைவர் வரப்போகிறார்.. ஆனால், அவர் எடப்பாடி பக்கம் போவாரா? அல்லது ஓபிஎஸ் டீம் பக்கம் செல்வாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறி உள்ளது.

அன்வர்ராஜாவை பொறுத்தவரை, அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்.. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, எடப்பாடி என 3 ஆட்சி தலைவர்களிடமும் பொறுப்பில் இருந்தவர்.. பல சமயங்களில் இவரது துணிச்சல் பேச்சு அபாரமானவை!

ஆரம்பத்தில் எம்ஜிஆரின் மறைவு பிறகு அதிமுக உடைந்தபோது, ஜானகி அணி பக்கம் நின்றவர்.. பலமுறை அன்வர்ராஜா பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்..

எந்த அளவுக்கு பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டாரோ, அந்த அளவுக்கு கட்சிக்குள் இணைத்துக் கொள்ளப்படவும் செய்தார்.. 2014 எம்பி தேர்தலில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றார் அன்வர் ராஜா.

அதிமுகவில் மீண்டும் இணையும் 'மாஜி’ அன்வர் ராஜா.. யார் பக்கம்? சொன்ன வார்த்தையை கவனிச்சீங்களா?

English summary

BIG Leader may join in OPS Team soon and what will Edapadi Palanisamy do the next அன்வர் ராஜா விரைவில் ஓபிஎஸ் பக்கம் தாவப்போவதாக கூறப்படுகிறது