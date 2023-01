அறிவாலயம்+ஆழ்வார்பேட்டை: ஒரே மேடையில்.. ‘மாஸ்’ சம்பவத்திற்கு ரெடி? சூசகமாக சொன்ன கமல்! ஜரூர் பிளான்!

ஒரே மேடையில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் - மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க இருப்பதாக தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவனுக்கு ஆதரவளிப்பதாக மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் அறிவித்துள்ளார். இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் ஒரே மடையில் கமல்ஹாசன் பேசுவதற்கான திட்டம் வகுக்கப்படுகிறது என்கிறார்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில்.

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி கணக்குகள் கருதி காங்கிரஸை நோக்கி நகர்ந்து வந்த கமல்ஹாசனுக்கு, இந்த இடைத்தேர்தல் எதிர்பாராத திடீர் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளது.

திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனுக்கு ஆதரவளிப்பதாக கமல்ஹாசன் தெரிவித்த நிலையில், கமலுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின். அதற்கு கமலும், ஒன்று கூடுவோம்.. வென்று காட்டுவோம் என பதில் அளித்துள்ளார்.

MNM president Kamal Haasan has announced that he will support Congress candidate EVKS Elangovan who is contesting on behalf of DMK alliance in the Erode East by-election. In the campaign, plans are being made for Kamal Haasan to share stage with Chief Minister MK Stalin.