பாஜக, அதிமுக பிளான்.. ‘எனக்கு வேற வழியே இல்ல’.. வீச்சு தான்.. அமைச்சர்களுக்கு ‘தலை’ ஃபைனல் வார்னிங்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக அமைச்சர்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் தனிப்பட்ட முறையிலும் எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பதாகவும், அடுத்து யாராவது சிக்கினால் ஆக்‌ஷன் தான் என்றும் பரபர தகவல்கள் வருகின்றன.

அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் எல்லாம் பாஜக, அதிமுகவினர் களமிறங்கி, உன்னிப்பாக கண்காணிக்கும் தகவல் முதல்வர் ஸ்டாலினின் கவனத்திற்குச் சென்றுள்ளது.

திமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திலேயே சீனியர்களுக்கு கடுமையாக எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில், சீக்ரெட்டாகவும் அமைச்சர்களுக்கு வார்னிங் கொடுத்திருக்கிறாராம் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இதனால், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு அடுத்து யார் தலைவலி கொடுத்தாலும், நடவடிக்கை நிச்சயம் என்கிறார்கள் திமுக வட்டாரத்தினர்.

English summary

Sources say that, Chief Minister Stalin has personally warned DMK ministers. If any of the ministers next act in such a way as to cause headache to Chief Minister Stalin, action will be taken against them.