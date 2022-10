காலம் மாறிப் போச்சு.. நீங்க வேணா பாருங்க! திமுக வீழ்ச்சிக்கு ‘இதுதான்’ காரணம்! அண்ணாமலையின் ஆருடம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்தி எதிர்ப்பு போர் திமுகவை 1967ல் அரியணை ஏற்றியது. இப்போது காலம் மாறிவிட்டது. அதே இந்தி எதிர்ப்புதான் திமுக.வின் வீழ்ச்சிக்கும் காரணமாகப்போகிறது என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப் பேரவையில் நேற்று ஒன்றிய பாஜ அரசின் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த தீர்மானத்திற்கு அதிமுக ஓபிஎஸ், காங்கிரஸ், பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தன.

அதே நேரத்தில் இந்த தீர்மானத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர். இந்தி எதிர்ப்புதான் திமுக.வின் வீழ்ச்சிக்கும் காரணமாகப்போகிறது என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

எதை பேசணுமோ அதை பேசவில்லை பியூஷ் கோயல்! இதுல அண்ணாமலை வேற இப்படி சொல்றாரு -கொங்கு ஈஸ்வரன் விரக்தி!

English summary

The anti-Hindi war brought the DMK to the throne in 1967. Times have changed now. BJP leader Annamalai has severely criticized that the same anti-Hindi is going to cause the downfall of DMK.