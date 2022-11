சாப்பிடும் வீட்டுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறார் அமைச்சர்.. இன்று இங்கு.. நாளை எங்கயோ! அண்ணாமலை அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணி குறித்து அமைச்சர் சேகர்பாபு விமர்சித்தது பற்றி பதிலளித்த பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, சேகர்பாபு சாப்பிடுகிற வீட்டுக்கு விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறார். இன்றைக்கு திமுகவில் உள்ளார், நாளை எங்கு இருப்பார் என்று தெரியவில்லை என விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், சட்டம் ஒழுங்கில் காவல்துறை கடுமையாக நடந்துகொள்ள வேண்டும். காவல்துறை கடுமையாக நடந்து கொள்ளும்போது பாஜக துணையாக இருக்கும் என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாத்தூரில், தமிழக பாஜக சார்பில் மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடந்தது. இதில் கலந்து கொண்டு தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உரையாற்றினார். அதன் பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

English summary

