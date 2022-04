பஜனைகளை தடுக்க அரசு சதி! சென்னை அயோத்தியா மண்டபம் கைப்பற்றப்பட்டதால் கொந்தளித்த அண்ணாமலை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ராம நவமி அன்று பெரும்பாண்மை இந்து மக்களை பட்டத்தில் ஆழ்த்தும் வகையில் அயோத்தியா மண்டபத்தை திமுக அரசு கைப்பற்றி இருப்பதாக தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தில் அமைந்துள்ள அயோத்திய மண்டபத்தை கையகப்படுத்தும் தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் செயல்பாட்டுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட ரிட் மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததை தொடர்ந்து இன்று அதை அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் கையகப்படுத்த சென்றனர்.

அப்போது ஏராளமான பாஜகவினர் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அயோத்ய மண்டபத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜக மாநில பொதுச்செயலாளர் கரு. நாகராஜன், தென் சென்னை மாவட்ட தலைவர் வே.காளிதாஸ் உள்ளிட்ட பாஜக நிர்வாகிகளை போலீசார் கைது செய்து விருகம்பாக்கம் ஐஸ்வர்யா திருமண மண்டபத்தில் அடைத்தனர்.

நேரடியாக வீதியில் இறங்கிய பாஜகவினர்! சென்னை அயோத்தியா மண்டப விவகாரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம்.. என்ன நடந்தது

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has accused the DMK government of seizing the Ayodhya hall to immerse the majority Hindu population in the stir on Rama Navami: ராம நவமி அன்று பெரும்பாண்மை இந்து மக்களை பட்டத்தில் ஆழ்த்தும் வகையில் அயோத்தியா மண்டபத்தை திமுக அரசு கைப்பற்றி இருப்பதாக தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.