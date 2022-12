இருபக்கம் இஸ்லாமியர்கள்.. நடுவில் மோடி! முஸ்லிம், கிறிஸ்துவர் அமைதியா வாழலாம் - பாஜக டெய்சி ட்வீட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: முஸ்லிம்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களால் இந்தியாவில் அமைதியாக வாழ முடியும் என்றும் இந்தியாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் கைகோர்க்க வேண்டும் எனவும் பாஜக சிறுபான்மை அணி மாநில தலைவர் டெய்சி தங்கய்யா வாழ்த்து தெரிவித்து உள்ளார்.

ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி தேசிய சிறுபான்மை உரிமைகள் பாதுகாப்பு தினம் இந்தியாவில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நாளில் மத்திய மாநில அரசுகள் சார்பில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் மத்திய அரசு சார்பிலும், தமிழ்நாடு அரசு சார்பிலும் சிறுபான்மை உரிமைகள் பாதுகாப்பு தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டன.

மாதம் ரூ.28,000 முதல் ரூ.70,000 வரை சம்பளம்.. ‛சிட்பி’யில் வேலைவாய்ப்பு..விண்ணப்பிக்க நல்ல வாய்ப்பு

English summary

BJP Daisy tweet on Minority rights day with PM Modi image, "Today National Minority Rights day! We Muslims and Christians can be able to live peacefully with other religion in this Nation with love and respect! Let us join our hands to make our Nation strong under the leadership of our beloved PM Modi"