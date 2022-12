"மோட்டார் வாய்" சூர்யா சிவா.. அண்ணாமலை அனுப்பியதாக என் அலுவலகம் வந்தார்.. அலிஷா அப்துல்லா புகார்!

Chennai

சென்னை: அண்ணாமலை அனுப்பினார் என்று கூறி திருச்சி சூர்யா சிவா தன் அலுவலகம் வந்து தன்னை உருவ கேலி செய்தததாகவும், ஆடை உடுத்துவது குறித்து தேவையில்லாமல் பேசியதாகவும் பாஜக நிர்வாகி அலிஷா அப்துல்லா குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அதேபோல் இரு நாட்களுக்கு முன் தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த சூர்யா சிவா, அலிஷா அப்துல்லா பற்றிய வீடியோ இருப்பதாக கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு, தன்னை பற்றிய வீடியோ இருந்தால் வெளியிடுங்கள் என்று சவால் விடுத்துள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் பாஜகவில் இணைந்த திமுக எம்பி திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா சிவாவுக்கு அக்கட்சியின் மாநில ஓபிசி பிரிவு பொதுச்செயலாளர் பதவியை வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் கடந்த மாதம் சூர்யா சிவா - டெய்சி இடையிலான தொலைபேசி உரையாடல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து கட்சியில் இருந்து சூர்யா சிவா இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

