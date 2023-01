ஆன்மீக உணர்வுகளை புண்படுத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க..! திமுக அரசுக்கு எதிராக பாஜக கையில் எடுத்த ‘மூவ்’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆன்மீக உணர்வுகளை திமுக அரசும், இந்து சமய அறநிலையத் துறையும் தொடர்ந்து புண்படுத்தி வருவதாகக் குற்றம்சாட்டி வரும் பாஜக, திமுக அரசைக் கண்டித்து நாளை அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளது. கோவில்களின் புனிதத்தைக் காக்கும் இந்தப் போராட்டத்தில், அனைவரும் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக பாஜக தலைவர்கள் தொடர்ந்து கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், திமுக அரசைக் கண்டித்து நாளை சென்னையில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என பாஜக அறிவித்துள்ளது.

பாஜக செயற்குழு கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள்.. சேது கால்வாய் உள்ளிட்ட 14 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்!

English summary

Alleging that the DMK government and the Hindu religious & charities endowsment department are constantly hurting the spiritual sentiments, it has been announced that a hunger strike will be held tomorrow on behalf of BJP to condemn DMK government.