இந்த முறை விட்ற கூடாது.. மாறும் அரசியல் கிளைமேட்! ’அவங்களும்’ கூட்டணிக்கு வர்றாங்களாமே! பரபர பாஜக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வருகின்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தமிழகத்தில் கடந்த முறை போல கசப்பான தோல்வியை சந்திக்க விரும்பாத பாஜக கூட்டணியை பலப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் விஜயகாந்தின் தேமுதிகவை கூட்டணிக்குள் கொண்டுவர தீவிரமாக காய்களை நகர்த்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன..

வருகின்ற 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ஹாட்ரிக் வெற்றி பெற பாஜக தலைமை பகீரத பிரயத்தனங்களை செய்து வருகிறது. தமிழகத்தில் தங்களும் ஒரு பெரிய கட்சிதான் என நிரூபிக்க வேண்டுமென்பதை கருத்தில் கொண்டு ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருவரும் இணைய வேண்டும் என பாஜக தலைமை விரும்புகிறது.

அவர்களோடு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் என கூறிவரும் சசிகலா ஆகியோரும் சேரும்போது அதிமுக கூடுதல் வலிமை பெறும்.

The BJP, which does not want to suffer a bitter defeat in Tamil Nadu in the upcoming parliamentary elections, is intensifying efforts to strengthen the alliance. In that way, there are reports that BJP is actively moving to bring the DMDK into the AIADMK alliance.