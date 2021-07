அதிமுக அடிமடியில் கை வைக்கும் பாஜக.. அமைதி காக்கும் தலைவர்கள்.. அப்செட் தொண்டர்கள்.. என்ன நடக்கிறது?

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசியலில் திமுகவின் நேரடி எதிரி பாஜகதான் என்று சில பாஜக தலைவர்கள் பேசி வருகின்றனர். இதற்கு அதிமுக தலைமை பதில் அளிக்காததால் அப்செட்டில் உள்ளார்கள் தொண்டர்கள்.

அதிமுக கொள்கையின் அடி மடியில், கூட்டணி கட்சியான பாஜக கை வைத்து விட்டது என்று அதிமுக தொண்டர்கள் பலரும் சோஷியல் மீடியாவில் புலம்புவதை கவனிக்க முடிகிறது.

ஏன்.. எதற்காக இந்த முனுமுனுப்பு?

ஒரு கட்சியையும் விட்டு வைக்காத நமக்கே அதிமுக தலைகள் தண்ணி காட்டுறாங்களே... ஏமாந்து போன பங்காளி கட்சி

