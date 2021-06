'ஒன்றிய அரசு'.. தேவைப்பட்டால் தமிழ்நாடு அரசு மீது வழக்கு தொடருவோம்.. சொல்வது தமிழ்நாடு பா.ஜ.க!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஒன்றிய அரசு என தமிழ்நாடு அரசு அழைப்பது பற்றி தேவைப்பட்டால் வழக்குத் தொடரப்படும் என்று பாஜக மாநில பொதுச்செயலாளர் கரு.நாகராஜன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தி.மு.க ஆட்சி அமைத்தவுடன் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன.

இதில் மிகவும் பேசப்பட்டு வரும் ஒரு மாற்றம்தான் மத்திய அரசு என இருப்பதை ஒன்றிய அரசு என திமுக மாற்றியது.

உதடு விரிய சிரிப்பு.. தீப்பொறியாய் ஒரு விளக்கம்.. அசத்திய பிரியங்கா!

English summary

BJP state general secretary Karu Nagarajan said the case would be taken up if necessary regarding the Tamil Nadu government's call for a union government